Amazon: domenica di sconti su monitor da gaming LG ed HP

Dopo aver segnalato gli sconti Unieuro sui dispositivi Huawei, ci spostiamo su Amazon che in questa domenica di Giugno propone delle promozioni molto interessanti su due monitor da gaming a marchio LG ed HP. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti Amazon della domenica

LG 27GL650 UltraGear Gaming Monitor 27" FullHD IPS HDR, 1920x1080, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144 Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero: 248,90 Euro (349 Euro)

HP X24c 9FM22AS - Monitor gaming curvo da 23,6" FHD (16:9, 1920 x 1080 pixel, 144 Hz, 4 ms, 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2) nero: 169,99 Euro

Sul monitor LG viene proposta anche la possibilità di effettuare il pagamento in 12 rate mensili Amazon da 20,75 Euro al mese a costo zero ed interessi zero. Su quest'ultimo dispositivo la consegna viene garantita entro venerdì 18 Giugno 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 32 minuti. Amazon evidenzia però che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto. Per nasconderlo, scegli Spedizione in imballaggio Amazon all’acquisto".

Sull'HP, invece, l'arrivo a casa è garantito a costo zero entro giovedì 17 Giugno, con possibilità di aggiungere la protezione aggiuntiva per 1 o 2 anni a 6,69 o 9,09 Euro rispettivamente.