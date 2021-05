Amazon: domenica di sconti su un TV Samsung da 50' QLED e sul MacBook M1

Domenica di sconti da Amazon. Il colosso di Seattle infatti permette di acquistare a prezzo ridotto, in giornata odierna, un TV Samsung QLED da 50 pollici e sul MacBook Air con processore proprietario M1. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti Amazon della domenica

Samsung QLED 4K 2021 Q60A

- 50" Smart TV, Risoluzione 4K UHD, Processore Quantum Lite 4K, Quantum Dot, Dual LED, OTS Lite [Efficienza energetica classe, G] [Classe di efficienza energetica G]: 829 Euro (949 Euro) Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13", 8GB RAM, 256GB SSD) - Argento (novembre 2020): 999 Euro (1159 Euro)

La consegna, come sempre in queste circostanze, è garantita a stretto giro di orologio. Nello specifico, il TV è in arrivo giovedì 13 Maggio 2021 per coloro che effettuano l'orine entro 22 ore e 25 minuti, con possibilità di aggiungere la garanzia extra da 1 o 2 anni al prezzo di 40,19 o 59,19 Euro.

Per quanto riguarda il MacBook Air, invece, l'arrivo a casa è previsto per mercoledì 12 Maggio per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 29 minuti. In questo caso la garanzia che si può aggiungere è AppleCare+ per MacBook e MacBook Air che ha durata di tre anni ed ha un costo di 249 Euro.