Amazon, domenica di sconti su TV Samsung e Panasonic da 43 e 55 pollici

Domenica di sconti su Amazon. In questo piovigginoso fine settimana di settembre, il colosso di Seattle propone una serie di offerte molto interessanti su due TV Samsung e Panasonic, rispettivamente da 43 e 55 pollici.

Di seguito i dettagli degli sconti:

Samsung TV UE43AU7190UXZT , Smart TV 43" Serie AU7100, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, 2021, DVB-T2, Grigio (Titan Grey) [Escl. Amazon] [Classe di efficienza energetica G]: 329 Euro (479 Euro)

, Smart TV 43" Serie AU7100, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, 2021, DVB-T2, Grigio (Titan Grey) [Escl. Amazon] [Classe di efficienza energetica G]: 329 Euro (479 Euro) Panasonic 55HX580 Smart Tv 55" LED 4K Ultra HD, 4K Studio Colour Engine, Dolby Vision, 4K HDR Triple Tuner, Wi-Fi Integrato, Compatibilità Netflix [Classe di efficienza energetica G]: 385,90 Euro (599,90 Euro)

Sul TV Samsung da 43 pollici è disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili da 65,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna Prime senza costi aggiuntivi garantita per lunedì 3 ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 23 ore e 36 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Discorso diverso sul TV Panasonic, che è venduto e spedito da un venditore terzo esterno da Amazon, ma comunque beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime. In questo caso la consegna senza costi aggiuntivi è prevista tra il 29 Settembre ed il 4 Ottobre 2022, con spedizione in programma entro 2-3 giorni.