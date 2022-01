Amazon, doppia offerta sul cabinato Arcade1Up Capcom Legacy Street Fighter 2

Questa volta va così: passiamo dalle offerte di Amazon su alcune microSD, quindi oggetti di piccole dimensioni, a quelle relative ai cabinati, prodotti dalle dimensioni "leggermente" più importanti. In particolare, ad attirare la nostra attenzione ci ha pensato una doppia offerta relativa al cabinato Arcade1Up Capcom Legacy di Street Fighter 2.

Infatti, quest'ultimo viene adesso proposto a 441 euro su Amazon Italia. Già "di base" c'è dunque uno sconto del 12%, in quanto in precedenza il prezzo era di 499 euro. Tuttavia, non è finita qui: il prodotto è infatti al centro di un'altra promozione, che consente di risparmiare altri 22,05 euro al check-out (basta semplicemente aggiungere il cabinato al carrello). In parole povere, il prezzo finale scende a 418,95 euro, per uno sconto totale di 80,05 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione non male per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo. Questo anche considerando quanto proposto dagli altri principali store online: per intenderci, MediaWorld vende il cabinato a 441 euro. In ogni caso, per chi non lo sapesse, il prodotto include 12 popolari videogiochi degli anni ottanta e novanta. Più precisamente, in quest'edizione troviamo Street Fighter, Street Fighter II: World Warrior, Street Fighter II: Champion Edition, Street Fighter II: Turbo, Super Street Fighter II: The New Challengers, Super Street Fighter II: Turbo, Darkstalkers, Strider, Commando, Final Fight, Ghosts'n Goblins e 1944: The Loop Master.

Per il resto, nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il cabinato può funzionare senza monete. I controlli arcade "realistici" e lo schermo LCD a colori da 17 pollici vi "trasporteranno" invece direttamente in sala giochi.