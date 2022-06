Amazon, doppio sconto sulla Anycubic Photon Mono X 4K: mai così economica

Dopo avervi raccontato cosa ne pensiamo dell'ultimo innesto nel campo FDM nella recensione della Anycubic Kobra Plus, torniamo a parlare di stampa 3D a resina per un'interessante doppia promozione su Amazon Italia.

Infatti, nel noto store online in queste ore la Anycubic Photon Mono X è al centro di una ghiotta occasione. Al netto di una riduzione del 15% che porta il prezzo da 459,99 euro agli attuali 390,15 euro, con uno sconto di ben 69,84 euro, è possibile ottenere un ulteriore sconto di 20 euro sull'acquisto applicando semplicemente il coupon disponibile nella pagina dell'offerta, per arrivare ai definitivi 370,15 euro, in un certo senso un minimo storico se si guarda esclusivamente al portale creato da Jeff Bezos.

Un vero e proprio best buy, per una stampante di medio formato con display monocromatico 4K da ben 8,9 pollici, una velocità di stampa sostenuta e una qualità complessiva che ha convinto già tantissimi appassionati in tutto il mondo.

Il volume di stampa è pari a 192 x 120 x 245 mm, quindi decisamente più importante rispetto alle tradizionali stampanti "desktop", a cui si aggiungono i controlli smart tramite l'applicazione ufficiale.

Di recente ci siamo occupati anche della sua sorella maggiore, di cui abbiamo avuto modo di parlarvi nella nostra recensione della Anycubic Photon Mono 6K, un modello che aumenta la risoluzione del display per una maggiore nitidezza, a un prezzo decisamente superiore.