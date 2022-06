Amazon: doppio sconto sugli auricolari Sony LinkBuds ad anello

Qualche settimana fa su queste pagine abbiamo pubblicato la nostra recensione degli auricolari Sony LinkBuds, caratterizzati dal nuovo design ad anello che ha suscitato l'interesse da parte degli utenti e della critica. Quest'oggi Amazon propone un doppio sconto.

Gli auricolari Sony LinkBuds, nella fattispecie, possono essere acquistato a 129,99 Euro, con un risparmio considerevole rispetto ai 179,99 Euro.

Nella scheda prodotto viene visualizzato come prezzo 149,99 Euro, comunque anch'esso inferiore se si confronta con quello proposto dal produttore, ma è disponibile un coupon che si può riscattare semplicemente cliccando sul pulsante "applica coupon 20 Euro" che permette di stornare i 20 Euro aggiuntivi.

Lo stesso codice è disponibile anche sulla versione nera, che però è più economica ed ha un costo di 126,99 Euro, anch'essa in calo dai 179,99 Euro di listino.

Ovviamente non è disponibile alcuna indicazione in merito alla data di scadenza dell'offerta, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Il prodotto beneficia di tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di fare il reso secondo le tempistiche classiche. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 17 Giugno 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 4 ore e 19 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.