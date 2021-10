Amazon: doppio sconto di Halloween su un robot aspirapolvere Rowenta

Sconto di Halloween per Amazon. Quest'oggi il colosso di Seattle propone un'offerta molto interessante su un robot aspirapolvere a marchio Rowenta, su cui è possibile godere di un doppio sconto rispetto al prezzo di listino, spuntando semplicemente una casella nella scheda tecnica. Ma vediamo di cosa si tratta e tutti i dettagli del caso.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Rowenta X-Plorer Serie 75, RR7687, Robot Aspirapolvere, Tecnologia Laser e Mappatura Precisa, Aspira e Lava in Una Passata, Compatibile con Smartphone e Assistenti Vocali, Total Care: 279 Euro

Nella scheda prodotto come prezzo sarà visualizzato 379 Euro. Tuttavia, spuntando la casella "applica coupon 100 Euro" sarà possibile ottenere uno sconto aggiuntivo direttamente nel carrello. Il coupon è valido fino alle 22:59 di oggi, domenica 31 Ottobre 2021, salvo esaurimento dei codici disponibili.

Chiaramente, è anche possibile scegliere il pagamento in cinque rate mensili Amazon, mentre la consegna viene garantita senza costi aggiuntivi entro giovedì 4 Novembre 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 10 ore e 1 minuto dal momento in cui stiamo scrivendo.

Possibile anche effettuare il reso secondo le tempistiche classiche di Amazon, mentre non abbiamo alcuna informazione nemmeno sulla scadenza della prima offerta (che permette di risparmiare 80 Euro circa rispetto ai 458,75 Euro precedenti).