Amazon, doppio sconto sul Samsung Galaxy S22 5G: si risparmiano oltre 100 Euro

Doppio sconto proposto in giornata odierna da Amazon sul Samsung Galaxy S22 5G. Il colosso di Seattle, infatti, quest'oggi permette di godere di una doppia riduzione se si confronta con il prezzo di listino, con un risparmio superiore ai 100 Euro.

Di seguito, nello specifico, i dettagli:

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.1’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Green 2022 [Versione Italiana]: 740,05 Euro

Nella scheda prodotto, come si può vedere, è presente 779 Euro come prezzo, comunque inferiore di 100 Euro rispetto agli 879 Euro di listino, per un risparmio considerevole. Tuttavia, al momento dell'inserimento nel carrello il sistema Amazon provvederà a stornare i 38,95 Euro di differenza, portando quindi il prezzo a quello indicato poco sopra.

Di seguito le condizioni dello sconto aggiuntivo:

L'offerta promozionale è valida solo per un periodo di tempo limitato. Amazon e il venditore si riservano il diritto di modificarla o annullarla in qualsiasi momento.

L'offerta promozionale è valida solo per gli articoli idonei che visualizzano il messaggio dell'offerta nelle relative pagine del prodotto.

L'offerta promozionale è valida solo per i prodotti idonei acquistati dal venditore indicato nel messaggio dell'offerta promozionale. Non è valida per gli stessi prodotti venduti da altri venditori.

L'offerta promozionale non si applica ai prodotti acquistati su altri siti Web gestiti dal venditore.

L'offerta promozionale è valida se tutti i prodotti idonei della promozione vengono acquistati in un unico ordine e spediti a un unico indirizzo.

Se rimuovi uno degli articoli promozionali dal carrello o in caso di violazione dei Termini e Condizioni, la promozione non sarà valida e lo sconto non verrà applicato.

Prodotti in offerta promozionale fino ad esaurimento scorte.

L'offerta promozionale deve essere utilizzata tramite il carrello e non si applica agli ordini effettuati con 1-Click.

A tutti i prodotti saranno addebitati i costi di gestione e trasporto.

Per gli articoli aggiuntivi è richiesta una quantità minima di acquisto. Per dettagli, visita amazon.com/addon.

L'offerta promozionale non è cumulabile con altre offerte.

Non sono previste sostituzioni, né buoni omaggio.

Offerta non valida dove non consentita.

Amazon dà ovviamente anche la possibilità di effettuare il pagamento in 12 rate mensili da 64,92 Euro, a tasso zero ed interessi zero.