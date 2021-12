Amazon, doppio sconto su stampanti 3D e accessori di ELEGOO: c'è il coupon

Dopo aver infranto il record Kickstarter con la Elegoo Jupiter, il produttore di Shenzhen sembra in un'ascesa inarrestabile con le sue stampanti 3D a resina accessibili e performanti. Scopriamo le nuove offerte su Amazon Italia.

Si parte con l'eccellente Elegoo Mars 2 Pro Mono, che viene proposta a 299,99 euro invece di 350, per un risparmio netto del 14% e un ulteriore coupon di 20 euro applicabile al prodotto direttamente in pagina, che porta il prezzo finale a 279,99 euro. Si tratta di una stampante dalla buona solidità costruttiva, dotata, rispetto alla precedente iterazione, di display 2K monocromatico dalla maggiore pulizia nei contrasti e longevità rispetto ai tradizionali LCD a colori. Il volume di stampa è di 129 x 80 x 160 mm. In omaggio, due pellicole FEP di ricambio.

Dopo il lancio della Elegoo Mars 3, la nuova reginetta delle stampanti MSLA desktop ha letteralmente invaso il mercato, diventando presto una delle più ambite nel settore. I punti di forza? Il display monocromatico da 6,6 pollici che in questa versione aumenta di risoluzione fino al 4K, per una densità di pixel superiore, oltre alla solita velocità e affidabilità di stampa. La nuova Elegoo Mars 3 è in offerta su Amazon a partire da 357,99 euro con possibilità di applicare un coupon di 18 euro, per un totale finale di 339,99 euro.

Infine, non poteva mancare una promozione sul chiacchierato kit di lavaggio e cura Elegoo Mercury X, un ricchissimo bundle dotato di due macchine dedicate, l'una per il lavaggio con capacità fino a 7 litri e l'altra per la cura e polimerizzazione finale della stampa, dotata di due colonne di LED UV a 405 nanometri. Il costo di partenza, di 220 euro, è ulteriormente abbattuto di 20 euro grazie al coupon presente in pagina, che porta il prezzo finale a 200 euro.