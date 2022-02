Amazon, doppio sconto sul supporto per cuffie RGB: ottimo prezzo finale

Dopo aver trattato uno sconto di Amazon relativo a un tablet di Samsung, torniamo ad approfondire le proposte lato tech del noto portale e-commerce. Questa volta ci soffermiamo su un'offerta legata a un supporto per cuffie RGB.

Più precisamente, il prodotto havit Porta Cuffie viene adesso venduto a 28,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy apprendiamo che generalmente il costo del supporto ammonterebbe a 32,99 euro, quindi di base c'è uno sconto del 12%. Tuttavia, fino al 22 febbraio 2022 e salvo esaurimento dei coupon disponibili è possibile ottenere un ulteriore risparmio dell'8% al checkout.

In parole povere, c'è una doppia promozione, sconto e coupon, che fa scendere il prezzo finale a 26,67 euro, un costo non male per un supporto cuffie di questo tipo. Il prodotto ha infatti dimensioni pari a 10,2 x 12 x 28,1 cm e dispone di porte USB 2.0 utili, ad esempio, per caricare smartphone e tablet oppure per il trasferimento dati, così da risparmiare spazio. Non manca anche l'illuminazione RGB, per dare un "tocco gaming" al tutto, così come è presente un jack audio da 3,5 mm per usare le cuffie in modo più comodo.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per rendere un po' più "professionale" la vostra postazione da gaming senza spendere troppo.