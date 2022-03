Amazon, doppio sconto su un TV Sony OLED: risparmio superiore ai 500 Euro

Come di consueto, anche in giornata odierna Amazon propone una serie di sconti sui TV. Protagonisti sono i modelli di Sony, su cui è possibile godere di una doppia riduzione molto interessante che permette di risparmiare più di 500 Euro.

Il modello interessato è il seguente:

Sony Bravia OLED KE-65A8P - Smart TV 65 pollici, 4K ULTRA HD OLED, Acoustic Surface Sound Technology, HDR, con Android TV (Modello esclusivo Amazon) [Classe di efficienza energetica G]: 1.399 Euro (1.949 Euro)

Se ci si collega alla pagina, come prezzo si vedrà 1.599 Euro, che è comunque 350 Euro inferiore rispetto ai 1.949 Euro di listino. Tuttavia, spuntando la casella presente sotto al campo "risparmi", è possibile applicare un coupon da 200 Euro che provvede a ridurre ulteriormente il costo e quindi lo porta a 1.399 Euro, con una riduzione netta di 550 Euro se confrontato con il prezzo di listino.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 1 Aprile se si effettua l'ordina in giornata odierna. E' disponibile anche il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 133,25 Euro al mese per dodici mesi. Amazon specifica che tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l'estensione della garanzia per 2 anni a 100,29 Euro e 3 anni a 135,39 Euro.