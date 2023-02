Amazon e il doppio sconto sul TV TCL QLED 4K da 50 pollici: prezzo sotto 400 euro

Al netto dell'offerta Amazon su un TV LG, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali legate al popolare portale e-commerce. Tra queste, spicca un doppio sconto relativo a un televisore di TCL con risoluzione 4K e ampia diagonale di 50 pollici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale del sito Web della società di Andy Jassy, adesso il modello TCL 50C639 si può acquistare a un prezzo pari a 399 euro. O meglio, quest'ultimo è il prezzo messo in evidenza sin da subito da Amazon, dato che di base c'è uno sconto del 27%. Il costo precedentemente ammontava infatti a 549,99 euro, dunque si possono risparmiare 150,99 euro.

Non è però finita qui, considerando il fatto che al check-out c'è un ulteriore sconto di 19,95 euro. A conti fatti, insomma, il prezzo finale diventa pari a 379,05 euro, per un possibile risparmio totale di 170,94 euro. Potrebbe quindi trattarsi di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di un televisore di questo tipo.

Per intenderci, la scheda tecnica di TCL 50C639 comprende un pannello QLED con diagonale di 50 pollici e risoluzione 4K. Non manca poi Google TV, dunque sono presenti tutte le funzionalità smart del caso.