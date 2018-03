Amazon: il drone per la consegna che capisce i movimenti degli utenti

Amazon continua a puntare sulla consegna dei pacchi tramite droni, in quanto evidentemente convinta che questa sia davvero la nuova frontiera delle spedizioni. Direttamente dall'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti, arriva la notizia di un nuovo sistema brevettato dalla compagnia di, in grado di rispondere ai gesti umani.

Il concept è parte dell'obiettivo di Amazon di sviluppare una flotta di veicoli aerei senza equipaggio in grado di inviare rapidamente pacchetti ai clienti in trenta minuti o meno. Il brevetto in questione potrebbe aiutare Amazon a cimentarsi con il modo in cui i robot volanti possono interagire con gli spettatori umani e con i clienti che aspettano sul ciglio della porta.

A seconda dei gesti di una persona (un saluto di benvenuto, un grido o uno sbracciare frenetico che fa ondeggiare le braccia), il drone sarà in grado di comportarsi di conseguenza. La macchina potrebbe rilasciare il pacco che sta trasportando, alterare la traiettoria di volo per evitare incidenti, chiedere agli umani informazioni o interrompere la consegna.

Tra le varie illustrazioni viene mostrata una persona fuori da casa, che sbatte le mani in quello che Amazon descrive "un modo poco accogliente", il tutto correlato da una bolla vocale che esce dalla bocca dell'uomo, a conferma di una situazione poco gradevole.

"Il destinatario umano e/o gli altri esseri umani possono comunicare con il veicolo utilizzando gesti umani per aiutarlo lungo il percorso di consegna" si legge nel brevetto.

Un altro diagramma descrive un sistema di lettura del linguaggio del corpo umano durante la consegna. Secondo il brevetto, il sistema di comunicazione del drone includerebbe una serie di sensori, tra cui uno di profondità e telecamere in grado di rilevare la luce visibili, ad infrarossi ed ultravioletta. I droni saranno in grado di riconoscere i gesti delle mani e del corpo, oltre alle voci umani ed il movimento delle persone.

Se i droni si ritengono liberi di effettuare la consegna, rilasciano il pacco con un'imbottitura extra per evitare il danneggiamento della merce.