Amazon: due computer portatili HP in offerta al MINIMO STORICO

Se qualche minuto fa su queste pagine abbiamo parlato dello sconto sul TV Samsung QLED 8K, ora continuiamo a spulciare il catalogo della società di Jeff Bezos, che in occasione delle offerte di primavera propone due sconti al minimo storico su altrettanti laptop HP, entrambi da 15,6 pollici e con Intel Core i7 ed AMD Ryzen 7.

Nello specifico, i due laptop interessati dallo sconto sono i seguenti:

HP Laptop 15s-fq5072nl , Notebook, Intel Core i7-1255U, RAM 16GB DDR4, SSD 512 GB, Intel Iris Xe, Display 15,6" FHD, SVA, 250 Nits, Antiriflesso, Webcam HD, Lettore di Schede, Windows 11 Plus, Argento: 649,99 Euro (749,99 Euro)

HP Laptop 15s-eq2106nl, AMD Ryzen 7 5700U, RAM 16GB DDR4, SSD PCle Value 1TB, AMD Radeon Integrated, Display 15,6" FHD, Antiriflesso,Slim,Wi-Fi,SVA,Webcam HD,Lettore di Schede,Windows 11 Plus,Argento: 549,99 Euro (829,99 Euro)

Sull’HP 15s-fq5072nl, con Intel Core i7, 16GB di RAM ed SSD da 512Gb, la consegna è garantita per lunedì prossimo per coloro che effettuano l’ordine entro 8 ore e 7 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, con possibilità di effettuare il pagamento con Cofidis. Sull’HP 15s-eq2106nl, invece, la consegna è garantita per martedì prossimo se si effettua l’ordine entro 16 ore dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia: in questo caso Amazon propone anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.