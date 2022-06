Amazon: due Echo Dot a 49 Euro utilizzando questo codice sconto speciale

Amazon scatenata in questo inizio di settimana. Dopo aver riportato le offerte della MSI Tech Week di Amazon, torniamo a discutere delle promozioni molto interessanti che sta proponendo il colosso di Seattle quest'oggi, perchè ce n'è una molto interessante sull'acquisto di due Echo Dot.

Nella fattispecie, è possibile acquistare due Echo Dot di quarta generazione a soli 49,98 Euro, il che rappresenta un prezzo molto conveniente se si tiene conto che quello consigliato è di 59,99 Euro per uno.

Il funzionamento è molto semplice: è necessario inserire nel carrello due Echo Dot e quindi inserire il codice ECHODOT4 al momento del pagamento. Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, il sistema provvederà a stornare l'importo corrispondente e quindia far calare il prezzo di 49,98 Euro:

Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 29,99 Euro

Ovviamente il prezzo mostrato è quello di listino classico, ma ricordatevi di inserire il coupon indicato poco sopra al momento del pagamento e soprattutto di inserire nel carrello 2 Echo Dot.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento a rate in cinque mensilità a tasso zero ed interessi zero, e garantiscela consegna a stretto giro di orologio se si effettua l'ordine entro 8 ore e 50 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.