Amazon: due notebook della linea Acer Aspire in offerta

Interessante offerta lanciata nella giornata di oggi dasu Amazon. Il produttore di prodotti hi-tech, infatti, sta offrendo a prezzi scontati sul listino italiano del gigante degli e-commerce due notebook molto interessanti.

Nella fattispecie, l’Acer Aspire ES1 è disponibile su Amazon a 429 Euro al posto di 499 Euro. Si tratta di un computer portatile basato su Windows 10 Home, con display da 15,6 pollici HD e risoluzione di 1366x768 pixel, processore AMD Dual Core A9-9410, scheda grafica AMD Radeon R5, 8 gigabyte di RAM DDR4 ed hard disk interno da 1 terabyte.

La seconda offerta propone, a 449 Euro al posto di 549 Euro, l’Acer Aspire A315. In questo caso siamo di fronte ad un notebook da 15,6 pollici con processore Intel Core i3, 4 gigabyte di RAM DDR4 ed hard disk interno da 1 terabyte.

Non sappiamo fino a quando durerà questa offerta, motivo per cui invitiamo tutti gli interessati ad effettuare l’ordine nel minor tempo possibile, dal momento che il gigante degli e-commerce non ha diffuso molte informazioni a riguardo.