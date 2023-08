Amazon, due ottimi laptop da gaming in offerta: sconti fino a 300 Euro!

Mentre Mediaworld sconta tanti laptop per il Back To School, anche Amazon propone un paio di ottimi portatili da gaming targati MSI in offerta: se state cercando un nuovo notebook perfetto tanto per l'università e per il lavoro quanto per il gioco, il colosso di Seattle ha la soluzione che fa per voi!

Stiamo parlando del Notebook MSI Prestige 16 Studio (MSI A13VE-044IT), che su Amazon si trova al prezzo di 1.999 Euro. Lo sconto rispetto al MSRP è di 300 Euro tondi tondi, dal momento che il prezzo di listino del portatile è fissato a 2.299 Euro. Il laptop è piuttosto grande, dal momento che si tratta di un dispositivo con schermo da ben 16": tuttavia, la risoluzione QHD+ e il refresh rate a 165 Hz lo rendono perfetto per tutti i videogiocatori.

In termini tecnici, il portatile vanta una CPU Intel Core i7-13700H di tredicesima generazione (dunque con architettura Raptor Lake), insieme ad una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6 GB di GDDR6X. La RAM del device è pari a 16 GB, mentre la memoria interna è un SSD da ben 1 TB. Infine, il peso del laptop è di 2,1 chilogrammi.

Se invece la componente gaming vi attira più di quella "da ufficio", la vostra scelta potrebbe ricadere sul Notebook MSI Raider GE68HX (MSI 13VG-040IT). Anche in questo caso si tratta di un PC portatile con schermo QHD+ da 16", ma stavolta il refresh rate sale fino a 240 Hz. Il laptop è in sconto a 2.599 Euro, contro un MSRP di circa 2.799 Euro: 200 Euro in meno, insomma!

La scheda tecnica del dispositivo comprende una CPU Intel Core i7-13700HX con architettura Raptor Lake, 32 GB di RAM DDR5 e 1 TB di SSD. La scheda video integrata sotto la scocca del laptop è invece una NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile, con 8 GB di VRAM GDDR6X.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!