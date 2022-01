Amazon: due sconti imperdibili su monitor da gaming BenQ, un modello al minimo storico

Amazon in queste settimane di gennaio 2022 sta proponendo molteplici monitor in promozione a prezzi allettanti. Giusto una settimana fa abbiamo scovato un monitor da gaming Acer Nitro ancora disponibile al minimo storico; oggi, invece, vi segnaliamo due monitor da gaming BenQ in offerta, tra cui un modello al prezzo più basso di sempre.

Sconti Amazon su monitor da gaming BenQ

BenQ EX2780Q Monitor da Gaming 27 Pollici 2K QHD HDRi 144Hz FreeSync, IPS, USB-C, Compatibile con PS5/Xbox X: 299 Euro

Monitor da Gaming 27 Pollici 2K QHD HDRi 144Hz FreeSync, IPS, USB-C, Compatibile con PS5/Xbox X: 299 Euro BenQ MOBIUZ EX2710Q Monitor da gaming 27 QHD FHD HDRi IPS HDRi, 1ms a 165Hz, FreeSync Premium: 409 Euro

Il secondo monitor citato potrebbe risultare di vostro interesse se preferite avere il massimo tra performance e qualità, dato che si tratta di un modello con refresh rate elevato e risoluzione 2K. Oltretutto, viene proposto a ben 190 Euro in meno rispetto al prezzo di listino. Tuttavia, è il primo monitor BenQ EX2780Q al prezzo più basso di sempre, con una frequenza di aggiornamento più bassa ma comunque qualità particolarmente elevata, data la risoluzione 2K.

A occuparsi di vendita e spedizione è Amazon, in entrambi i casi, che consegnerà gratuitamente la periferica ai clienti Prime in pochi giorni. Dato mancante è la data di conclusione delle promozioni, che ci spinge a consigliarvi di effettuare l’acquisto rapidamente.

Pochi giorni addietro, per giunta, abbiamo visto il nuovo monitor da gaming BenQ MOBIUZ EX3210U da 32 pollici con risoluzione 4K.