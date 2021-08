Amazon: due smart TV DVB-T2 in sconto a meno di 200 Euro, un modello al minimo storico!

Oltre alle offerte viste nella giornata odierna su tablet Samsung e Lenovo fino al 30% in meno, diamo anche un’occhiata a qualche promozione interessante su smart TV DVB-T2 sotto i 200 Euro: si tratta di sconti minimi rispetto al listino, ma pur sempre ottimi per chi è a caccia di televisori low-cost con l’ultimo standard DVB-T2.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2 sotto i 200 Euro

Caixun EC32S2N , Smart TV 32" TV LED 2020, WiFi, Netflix, Youtube, Facebook, Tuner Triplo(DVB-T2/T/S2/S), 3xHDMI 2xUSB Media Player [Classe di efficienza energetica F]: 199,99 Euro

Televisione NIKKEI NH3221SMART da 81 cm/ 32 pollici (Smart TV con wifi integrato, HD Ready, 1366 x 768, 3x HDMI, 1x USB, guida elettronica ai programmi) [Classe di efficienza energetica F]: 189 Euro

Entrambi gli smart TV risultano venduti da negozi terzi (con il modello Caixun venduto direttamente dal produttore) ma spediti da Amazon, per questo viene garantita la consegna senza costi aggiuntivi per gli utenti iscritti al programma Prime. Inoltre, non manca la possibilità di acquistare il dispositivo e pagarlo a rate Tasso Zero secondo il piano proposto da Cofidis. Non essendoci una data di conclusione delle promozioni citate, se risultano di vostro interesse consigliamo di completare l’acquisto rapidamente.

