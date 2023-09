Amazon, due SSD esterni SanDisk e Samsung da 1TB in offerta per il weekend

In questo fine settimana di Settembre 2023, Amazon propone due sconti molto interessanti su altrettanti SSD esterni, a marchio SanDisk e Samsung con capacità di 1 terabyte. Il colosso di Seattle infatti consente di portarli a casa a prezzi davvero molto convenienti, ma vediamo di cosa si tratta.

Di seguito i dettagli

SanDisk Extreme 1 TB , SSD NVMe portatile, USB-C, velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, impermeabile e resistente alla polvere, Nero: 88,99 Euro

Samsung Memorie T7 Shield MU-PE1T0S SSD Esterno Portatile da 1 T, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Nero: 89,40 Euro

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita a stretto giro di orologio, già entro lunedì 25 Settembre 2023 se si effettua l’ordine nella giornata odierna.

Non è disponibile alcuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio per poter godere degli sconti. Si tratta di due SSD di sicuro affidamento, proposti da due marchi altrettanto interessanti che sono noti per la qualità dei loro prodotti.