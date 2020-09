Amazon: due TV Samsung del 2020 da 55 e 50 pollici in offerta lampo

Nella giornata odierna Amazon propone due interessanti promozioni su altrettanti modelli di TV Samsung del 2020, entrambi basati su pannelli Crystal UHD 4K della lineup 2020, su cui è possibile risparmiare fino al 25% rispetto al prezzo di listino.

Sconti smart TV Samsung Amazon

Samsung TV UE50TU8070UXZT Smart TV 50" Serie TU8070, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Nero [Classe di efficienza energetica A]: 437,98 Euro, il 20% in meno rispetto ai 549 Euro di listino;

Samsung TV UE55TU8070UXZT Smart TV 55" Serie TU8070, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Nero [Classe di efficienza energetica A]: 489,99 Euro, il 25% in meno rispetto ai 649 Euro di listino.

Entrambi i modelli beneficiano di uno sconto aggiuntivo al checkout: sulla variante da 55 pollici è possibile risparmiare altri 20,69 Euro al momento del pagamento, mentre su quella da 50 pollici il risparmio è di 21,87 Euro, applicato sempre nel carrello.

Amazon garantisce la consegna gratuita a casa, ma nella scheda tecnica viene sottolineato che "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime", non sappiamo per quale motivo. Sempre attraverso la scheda tecnica, inoltre, è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva della durata di due anni semplicemente spuntando la casella e pagando il sovrapprezzo di 26,09 Euro.