Su Amazon c'è una offerta doppia su questo smart TV LG 4K, vicino a metà prezzo

Amazon non si ferma con le grandi offerte su televisori di ultima generazione: ad accompagnare l’Hisense QLED 4K al 40% in meno, infatti, potete trovare in questi giorni una doppia offerta su un ottimo smart TV LG 4K da 55”, d’annata 2022 e con spedizione gratuita.

Il televisore in questione è l’LG 55UQ75006LF, perfetto per adeguarsi al cambio di standard del digitale terrestre in quanto ha il decoder DVB-T2 HEVC Main 10. Il pannello Ultra HD 4K da 55 pollici supporta tecnologie chiave come HLG e HDR10 Pro, ma non è il migliore modello per il gaming. Ad ogni modo, grazie alla piattaforma smart webOS di LG non mancano app già installate come Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+, RaiPlay e DAZN.

Il prezzo di listino di 649 euro scende quindi a 395,99 euro in questa occasione ma, per un periodo di tempo non precisato, si trova anche un altro sconto pari a 19,79 euro inserito al momento del check-out. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi, ma richiedendo un’attesa di minimo quattro giorni. Il pagamento può essere invece effettuato a rate con Cofidis, che applicherà degli interessi. Manca, invece, un chiaro riferimento alla data di conclusione di questa promozione specifica.

Infine, notiamo che anche con lo sconto doppio non si raggiunge il prezzo più basso di sempre per questo TV LG del 2022. Ciononostante, si tratta sempre di una offerta molto interessante.

Sempre nello stesso portale potete poi trovare un laptop Lenovo con RTX 3050 Ti al minimo storico.