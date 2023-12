Amazon: c'è persino un TV 2023 in omaggio con l'acquisto di un Neo QLED Samsung

Non c'è solamente MediaWorld a lanciare promozioni su TV Samsung, considerando anche che Natale si avvicina. È in questo contesto che arriva un'iniziativa promozionale di Amazon su un televisore NEO QLED di Samsung che potrebbe risultare interessante per più di qualcuno, visto che non manca un omaggio importante.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Samsung QE65QN85CATXZT viene ora venduto a un prezzo pari a 1.799,99 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo mediano per il televisore ammonterebbe a 1.991,99 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio di base del 10% (ovvero, a calcoli fatti, lo sconto è di 192 euro).

Non è tuttavia finita qui, dato che da un'apposita pagina di Amazon si viene a conoscenza del fatto che questo televisore risulta idoneo per ottenere in omaggio un TV The Frame 32" 2023 e una cornice Teak. Questa iniziativa risulterà valida fino al 17 dicembre 2023, ma per tutti i dettagli del caso consigliamo di fare riferimento direttamente alla fonte. Tuttavia, capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un televisore di un certo calibro. Vale la pena notare, però, che al momento in cui scriviamo le unità disponibili risultano limitate.

Guardando alla scheda tecnica di Samsung QE65QN85CATXZT, quest'ultima include un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano tutte le funzioni smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo, ma per ulteriori indicazioni potreste voler fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di Samsung.