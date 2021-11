Amazon Early Black Friday 2021 è imminente: come tenere d'occhio le offerte

Il tutto era nell'aria, ma alla fine è arrivato l'annuncio. Signore e signori, si parte ufficialmente con il Black Friday 2021 su Amazon Italia.

L'iniziativa Early Black Friday 2021

Più precisamente, a partire dall'8 novembre 2021 (se state leggendo questa notizia poco dopo la pubblicazione, potete impostare un promemoria a mezzanotte) inizieranno gli sconti "antipasto" del Black Friday per quel che riguarda la versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy. Chiaramente, le offerte, che dureranno 10 giorni, riguarderanno diverse tipologie di prodotti. In questo contesto, la tecnologia, come di consueto, non mancherà di certo.

Attualmente non ci sono ovviamente molti dettagli sulle singole offerte, ma quel che è certo è che il noto portale e-commerce si appresta a lanciare promozioni legate al Black Friday 2021 anche in Italia. D'altronde, il 26 novembre si sta avvicinando sempre di più e anche le altre principali realtà che vendono prodotti tech si stanno preparando al tutto, tanto che sono già attive diverse iniziative promozionali relative al venerdì nero (come il volantino del Black Friday di MediaWorld, giusto per fare un esempio concreto). Per il resto, ricordiamo che Amazon ha esteso il periodo di reso per il Black Friday (e non solo).

Come prepararsi al Black Friday 2021 di Amazon Italia

Visti i probabili miriadi di sconti in arrivo sul noto portale e-commerce, potrebbe interessarvi avere qualche indicazione in merito a come rimanere aggiornati sulle offerte più interessanti. In questo contesto, ricordiamo che su Everyeye potete trovare una pagina dedicata al Black Friday 2021, in cui potete trovare un po' tutte le iniziative promozionali più intriganti legate al venerdì nero. In alternativa, se per voi è più comodo, potreste voler dare un'occhiata anche al sempre aggiornato canale Telegram di Everyeye relativo alle offerte. Insomma, i modi per non perdersi le promozioni di Amazon (e non solo) legate al Black Friday 2021 non mancano di certo.

Per il resto, dovete sapere che Amazon sta già puntando anche a Natale, vista l'apertura dell'apposita pagina.