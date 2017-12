Amazon: ecco come ricevere i regali giusto in tempo per Natale!

Ansiosi di non ricevere i vostri regali ordinati suin tempo per Natale? Il gigante degli e-commerce ha pensato di tranquillizzare tutti, stilando un interessante "calendario di Natale" in cui elenca le date limite per fare gli ordini.

Oggi, 19 Dicembre, gli utenti potranno ordinare per l'ultimo giorno la "Spedizione Rapida", che è inclusa nell'abbonamento Prime.

Nella giornata di domani, 20 Dicembre, si potranno effettuare anche le "Spedizioni 2 Giorni", anch'esse incluse negli abbonamenti Prime, mentre a partire da Giovedì 21 Dicembre sarà accessibile solo la "Spedizione 1 Giorno".

Amazon ha esteso la disponibilità anche a Domenica 24 Dicembre, il giorno della vigilia di Natale. In questo giorno, sarà possibile godere di Prime Now, che garantisce la consegna in un'ora al costo di 7,99 Euro o di due ore senza alcun costo aggiuntivo per ordini superiori ai 50 Euro. Questo servizio è disponibile solo a Milano e nelle aree limitrofe, e disponibile solo sui prodotti Prime che rientrano nell'iniziativa. Nella pagina dedicata rientrano oltre 20.000 prodotti tra oltre venticinque categorie tra cui i prodotti per la casa, alimentari, elettronica, idee regalo e tanto altro.

Infine, per il Lunedì 25 Dicembre, il giorno di Natale, sarà possibile approfittare dell'opzione "Regali dell'ultimo minuto", regalando un Buono Amazon in formato digitale .

Per maggiori informazioni vi reindirizziamo a questo indirizzo.