Amazon Echo Buds, Alexa analizzerà i tuoi allenamenti dalle cuffiette

Gli auricolari True Wireless Amazon Echo Buds presentati dal colosso dell’e-commerce più di un anno fa per rispondere alle AirPods di Apple hanno appena ricevuto un aggiornamento particolarmente interessante che renderà felici tutti gli amanti dello sport, dato che in futuro l’assistente Alexa integrato seguirà gli allenamenti: vediamo come.

Stando a quanto ripreso da Pocket Lint, GSMArena e pubblicato dalla stessa Amazon nella pagina delle FAQ del prodotto, le Echo Buds ora saranno in grado di monitorare le sessioni di allenamento grazie all’accelerometro integrato, misurando dati come calorie bruciate, distanza percorsa, passi fatti, velocità media e tempo complessivo. Per farlo basterà dire “Alexa, inizia la mia corsa”, mentre durante la sessione si potranno chiedere le informazioni suddette per controllare il loro stato. Alla fine, tutti i dati saranno accessibili direttamente tramite l’app Alexa.

Per attivare la funzione a tutti gli effetti, però, prima sarà necessario aprire l’applicazione Alexa, andare su Altro > Impostazioni > Impostazioni account > Allenamenti, così da creare un profilo di allenamento personalizzato. Amazon ha specificato che questo aggiornamento raggiungerà tutte le unità disponibili nei prossimi giorni e verrà scaricato automaticamente quando gli auricolari Echo Buds saranno inseriti nella custodia di ricarica e connessi a Internet.

Rimanendo nel mondo Amazon, la piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos ha lanciato di recente il nuovo servizio Amazon Pharmacy: attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, questo approdo nel settore farmaceutico ha già causato un crollo nelle azioni delle catene concorrenti poiché offre gli stessi farmaci a prezzi nettamente inferiori, con sconti particolari e consegne gratuite e decisamente rapide per chi è iscritto a Prime.