Amazon, ecco le Echo Buds: la risposta ad AirPods di Apple ha la cancellazione del rumore

Come ampiamente preannunciato nella giornata di ieri, Amazon nel corso dell'evento tenuto questa sera ha presentato la risposta alle AirPods di Apple basata su Alexa. Si chiamano Echo Buds proprio come le ultime cuffie senza fili della società della Mela, consentono agli utenti di interagire con l'assistente vocale senza toccarle.

Rispetto agli AirPods però le Echo Buds offrono la cancellazione del rumore, che stando ai rumor trapelati negli ultimi mesi Apple potrebbe implementare nella terza generazione delle AirPods.

Amazon ha collaborato con Bose per prendere in prestito il sistema di cancellazione del rumore attiva, che garantirà un livello di isolamento dall'esterno di alta qualità. A livello tecnico, in ogni auricolare troviamo una coppia di driver che dovrebbero fornire bassi solidi ed un suono pulito.

Il colosso di Jeff Bezos, in fase di presentazione ha parlato di cinque ore di autonomia, e proprio come AirPods anche Echo Buds potranno essere ricaricate inserendo nell'apposita custodia che - dati alla mano - dovrebbe garantire un'autonomia complessiva di 20 ore con una singola ricarica.

Echo Buds saranno disponibili in preordine dalla giornata di oggi al prezzo di 130 Dollari, con il via alle spedizioni previsto per il 30 Ottobre. Almeno al momento non è stata diffusa alcuna informazione in merito ad un possibile arrivo anche in Italia. Vi terremo aggiornati.