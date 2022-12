Amazon Echo Dot ed Echo Show in offerta per Natale: si parte da 29,99 Euro

In occasione delle offerte di Natale targate Amazon, il colosso di Seattle permette di portare a casa a prezzi ridotti molti dei suoi Echo Dot ed Echo Show, gli smart speaker basati su Alexa che hanno prezzi di partenza da 29,99 Euro e che rappresentano ormai da anni un'ottima idea regalo.

Di seguito gli sconti:

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio | Altoparlante intelligente con orologio e integrazione Alexa | Azzurro tenue: 39,99 Euro (69,99 Euro)

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Bianco ghiaccio: 74,99 Euro (129,99 Euro)

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Antracite: 29,99 Euro (59,99 Euro)

Le offerte quindi sono molto interessanti, e permettono di risparmiare ottime cifre rispetto ai prezzi di listino solitamente proposti dall'e-commerce. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che la possibilità di collegare il proprio account direttamente agli Echo Dot e Show per facilitare la configurazione al momento dell'arrivo.

Nelle schede prodotto non è presente alcuna indicazione sulla data di scadenza delle promozioni, mentre per quanto riguarda la data di consegna è a stretto giro di orologio.