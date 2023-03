Amazon Echo Dot ed Echo Show in super sconto per le Offerte di Primavera

Mentre continuano le offerte solo online di Unieuro, su Amazon siamo già in aria di offerte di primavera ed in attesa del via ufficiale previsto per le 18 di oggi, sono disponibili già le prime riduzioni sulla gamma di smart speaker e smart display Echo Dot ed Echo Show.

Di seguito i modelli interessati:

Le offerte di primavera partiranno alle ore 18 di oggi, 27 Marzo 2023, e si aggiungono alle promozioni di Amazon Warehouse del 20%, che permettono di godere di riduzioni molto importanti su tanti prodotti d'elettronica.

Amazon tramite le schede prodotto permette di aggiungere anche accessori extra per i dispositivi, oltre che di configurare direttamente il proprio account per averli già pronti al momento dell'arrivo a casa.

La disponibilità è ampia ed è garantita su praticamente tutte le colorazioni dei vari Echo Dot ed Echo Show, ormai presenti in tutte le case degli italiani. Come sempre però consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in quanto con il via delle offerte di primavera i tempi potrebbero dilatarsi e la consegna potrebbe slittare.