Amazon Echo Dot e Fire TV Stick in offerta a partire da 19,99 Euro per il Black Friday

Come di consueto e come avvenuto anche negli scorsi anni, in occasione del Black Friday 2021 Amazon propone una serie di sconti sui propri dispositivi della gamma Echo e Fire TV Stick, oltre che sui Blink. Anche quest'anno non fa eccezione e da qualche giorno sono iniziate le promozioni sugli smart speaker ed i dongle per le TV.

Di seguito gli sconti più interessanti:

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 19,99 Euro (49,99 Euro)

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 22,99 Euro (39,99 Euro)

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite: 44,99 Euro (84,99 Euro)

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento | 1 videocamera: 54,99 Euro (99,99 Euro)

Le promozioni saranno attive fino alle 23:59 del 29 Novembre 2021, vale a dire il giorno del Black Friday 2021. Amazon come di consueto, consente anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero, oltre che di collegare direttamente il proprio account al prodotto per poter effettuare rapidamente la configurazione al momento dell'arrivo a casa del pacco.