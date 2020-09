Amazon Echo ed Echo Dot di 4gen ufficiali: design sferico e orologio - Aggiornata

Come avevamo preannunciato qualche giorno fa, nella giornata odierna Amazon ha tenuto un evento dedicato ai suoi nuovi prodotti. Tra questi, non è mancata la quarta generazione di dispositivi Amazon Echo. Le peculiarità? Il design sferico e la presenza, in alcuni modelli, dell'orologio.

I prodotti presentati da Amazon sono quattro: Amazon Echo, Amazon Echo Dot, Amazon Echo Dot con orologio e Amazon Echo Dot Kids Edition. Tra le novità introdotte dalla nuova generazione, oltre al succitato design sferico, ci sono delle performance migliorate in termini di audio e soprattutto un modulo in grado di rendere più rapido il riconoscimento della voce e rispondere, di conseguenza, più velocemente alle richieste dell'utente.

Più precisamente, l'AZ1 Neural Edge, questo il nome del modulo, è in grado di processare a livello locale, dunque ancor prima di inviare tutto al cloud, i dati relativi alla voce dell'utente, consentendo una risposta più rapida. In parole povere, tutto avviene centinaia di millisecondi prima che in passato. Questo processo fa chiaramente uso del machine learning. In ogni caso, il nuovo Echo di quarta generazione includerà anche tutte le funzionalità della terza generazione di Echo ed Echo Plus. Le colorazioni disponibili sono tre: Chalk, Charcoal e Steel Blue.

Per il resto, potete vedere in calce alla notizia delle immagini relative ad Amazon Echo Dot con orologio e Amazon Echo Dot Kids Edition. Il prezzo di partenza di Amazon Echo negli USA è pari a 99 dollari.

Aggiornamento ore 20:00 24/09/2020: Sono stati ufficializzati i prezzi per l'Italia. Amazon Echo costerà 99,99 euro, mentre Amazon Echo Dot verrà venduto al prezzo di 59,99 euro. Echo Dot con orologio, invece, potrà essere portato a casa sborsando 69,99 euro. Le colorazioni disponibili saranno Ceruleo e Bianco ghiaccio. I preordini partono da oggi 24 settembre 2020, mentre l'effettiva disponibilità è fissata entro la fine dell'anno.