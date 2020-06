Amazon Echo ed Echo Plus tornano in offerta su Amazon Italia: si parte da 61,99 Euro

A qualche settimana di distanza dalle ultime promozioni, tornano in offerta gli Amazon Echo ed Echo Plus, gli smart speaker della compagnia americana basati sull'assistente personale Alexa. Gli sconti proposti sono davvero molto interessanti, ma non sappiamo fino a quando saranno disponibili.

Offerte su Amazon Echo ed Echo Plus

Echo Plus (2ª generazione) – Hub per Casa Intelligente integrato e suono di ottima qualità - Tessuto antracite: 99,99 Euro (149,99 Euro);

Echo Plus (2ª generazione) – Hub per Casa Intelligente integrato e suono di ottima qualità - Tessuto grigio chiaro: 99,99 euro (149,99 Euro);

Echo Plus (2ª generazione) – Hub per Casa Intelligente integrato e suono di ottima qualità - Tessuto grigio mélange: 99,99 Euro (149,99 Euro);

Amazon Echo (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Tessuto antracite: 69,99 Euro (99,99 Euro);

Amazon Echo (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Tessuto blu-grigio: 69,99 Euro (99,99 Euro);

Amazon Echo (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Tessuto grigio chiaro: 69,99 Euro (99,99 Euro).

Come sempre, Amazon non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza delle promozioni, tanto meno sulla disponibilità, sebbene almeno nel momento in cui stiamo scrivendo sia indicata come ampia.

Si tratta di due speaker radicalmente diversi, che si rivolgono a due fasce di clienti distinte: Echo Plus rappresenta la soluzione più potente, anche grazie agli speaker più grandi.