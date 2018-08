Amazon Echo ed Alexa in arrivo in Italia entro l'anno, ora è ufficiale

La notizia era nell'aria già da tempo, ma ora è finalmente arrivata l'ufficialità da parte di Amazon. Il colosso di Jeff Bezos lancerà gli altoparlanti intelligenti della gamma Echo, e l'assistente vocale Alexa, in Italia entro la fine dell'anno. L'ufficialità è arrivata direttamente sul sito web della compagnia americana.

Nella pagina, raggiungibile a questo indirizzo, campeggia il banner in cui è presente la dicitura che "quest'anno Echo ed Alexa arriveranno in Italia!", ma almeno ad oggi non è disponibile alcuna data di lancio precisa.

Per coloro che non lo conoscessero, è presente anche una breve descrizione di Echo, definito "un altoparlante controllato tramite comandi vocali che ti permette di accedere ad Alexa da un punto qualsiasi della stanza in cui ti trovi. Basta chiedere e Alexa - il “cervello” dietro Echo - risponderà alle tue domande, ti farà ascoltare la tua musica preferita, leggerà le ultime notizie, ti darà le previsioni del tempo e molto altro ancora".

Gli interessati possono iscriversi ad una sorta di newsletter, attraverso un pulsante appositamente predisposto direttamente sulla stessa pagina, che permetterà loro di ricevere via email gli ultimi aggiornamenti sull'arrivo di Echo ed Alexa in Italia. Resta da capire solo il prezzo, ma chiaramente al momento non sono disponibili indicazioni.