Amazon Echo Flex, disponibile in Italia l'orologio intelligente

Se siete soliti utilizzare spesso Amazon Echo Flex, l'economico speaker Alexa lanciato a fine 2019 che si può posizionare in qualunque parte della casa e può essere descritto anche come una "spina smart", l'ultimo prodotto portato in Italia dall'azienda di Jeff Bezos potrebbe interessarvi. Si tratta di un orologio intelligente per Echo Flex.

In parole povere, quest'ultimo si può collegare tramite porta USB al succitato speaker Alexa, in modo da avere sempre a disposizione l'orario tramite l'apposito display. Tra l'altro, Amazon afferma che quest'ultimo è in grado di regolare automaticamente la luminosità. Inoltre, è possibile scegliere tra i formati 12 e 24 ore, in base al fuso orario selezionato su Echo Flex, e non manca la funzionalità timer.

L'accessorio è certificato "Made for Amazon" ed è realizzato da Third Reality. L'orologio intelligente per Echo Flex è disponibile, dalla giornata di ieri 20 agosto 2020, a un prezzo di 19,99 euro su Amazon Italia. Lo speaker Alexa Echo Flex è ovviamente venduto a parte: lo potete trovare a 29,99 euro su Amazon Italia.

L'orologio intelligente va ad aggiungersi ad altri due accessori, ovvero alla luce notturna intelligente e al sensore di movimento. Per quanto riguarda Echo Flex, potete trovare ulteriori informazioni nella notizia di annuncio risalente a settembre 2019.