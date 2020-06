Amazon Echo Plus di seconda generazione in super sconto su Amazon!

Nell'ambito degli sconti Amazon sui propri dispositivi, è presente un'offerta davvero molto interessante su Amazon Echo Plus, lo smart speaker basato su Alexa che subisce uno sconto de 43% rispetto al prezzo di listino.

L'altoparlante, che fa anche da hub per la casa intelligente, è infatti disponibile ad 84,99 Euro, per un risparmio di 65 Euro dai 149,99 Euro di listino. Si tratta di un'offerta davvero molto interessante, che sarà disponibile a tempo limitato e che consigliamo di sfruttare in caso d'interesse.

Amazon garantisce anche la consegna gratuita entro domani senza costi aggiuntivi per gli ordini inviati in un'ora e trenta minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, con possibilità di registrare anche lo smart speaker al proprio account Amazon per semplificare il processo di configurazione.

Echo Plus include degli altoparlanti con processori Dolby in grado di garantire un audio nitido ed omnidirezionale a 360°, con voci chiare e risposta dei bassi dinamiche. E' dotato anche dell'hub Zigbee integrato, il che vuol dire che sull'acquisto delle lampadine intelligenti non sarà nemmeno necessario acquistarlo a parte in quanto integrato al suo interno. Chiaramente, a livello software è basato su Alexa e supporta la riproduzione dei brani dai principali servizi di streaming, tra cui Amazon Music, Apple Music, Spotify e TuneIn.