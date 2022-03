Dopo aver parlato degli insoliti utilizzi del robot Amazon Astro, i device Amazon tornano al centro delle notizie a causa di una preoccupante ricerca accademica che spiega che Amazon Echo può essere facilmente hackerato con effetti disastrosi sulla vita delle persone che lo possiedono.

In particolare, la ricerca spiega che gli hacker possono prendere di mira gli smart speaker Amazon Echo e forzarli ad aprire porte, effettuare chiamate telefoniche e pagamenti non autorizzati, ma anche controllare tutti i dispositivi domestici smart, come i forni microonde o quelli a induzione, causando incidenti domestici potenzialmente gravissimi.

La ricerca, condotta dalla Royal Holloway University di Londra e dall'Università di Catania, spiega che esistono diversi exploit dei comandi vocali di Echo: il device, infatti, può essere facilmente attivato usando le parole "Alexa" o "Echo", mentre i suoi filtri di sicurezza possono essere bypassati pronunciando la parola "Yes" al momento giusto. Inoltre, è stata anche scoperta una "Full Voice Vulnerability", o FVV, che permette ad Echo di darsi dei comandi da solo pronunciandoli "ad alta voce", auto-impartendosi degli ordini provenienti da remoto.



In altre parole, questa vulnerabilità potrebbe permettere ai device Echo di hackerarsi "da soli", cioè senza la presenza fisica di un malintenzionato nelle prossimità del dispositivo smart. Proprio perché l'hack utilizza dei comandi auto-imposti, i ricercatori l'hanno chiamato AvA, o "Alexa vs. Alexa". Secondo i ricercatori, comunque, si tratta del "primo exploit della vulnerabilità di di darsi autonomamente dei comandi su dei device Echo, che però permette ad un utente malevolo di prenderne il controllo per un periodo prolungato di tempo".

L'hack, secondo il paper della ricerca pubblicato online, funziona sui device Echo Dot di terza e di quarta generazione, ed ha un funzionamento piuttosto semplice: l'hacker può connettersi via Bluetooth al device Echo vulnerabile, utilizzando successivamente un'app di sintesi vocale text-to-speech per la trasmissione dei comandi vocali attraverso Echo Dot.



In questo modo, il dispositivo emette gli ordini da impartire a sé stesso e, utilizzando la giusta formulazione della frase e i giusti tempi tra una parola e l'altra, li recepisce senza la necessità di alcun utente fisico nelle vicinanze e, soprattutto, bypassando ogni forma di sicurezza presente sui device Amazon. I ricercatori hanno anche pubblicato un video dell'exploit in azione, che potete vedere in cima a questa notizia.