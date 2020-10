Amazon Echo di quarta generazione già in offerta: c'è un omaggio

Giusto qualche giorno fa, Amazon ha ufficializzato la quarta generazione di Amazon Echo. Quest'ultima porta con sé svariate novità, a partire dall'iconico design sferico. Ebbene, la nuova versione del noto prodotto dell'azienda di Jeff Bezos è già finita al centro di un'offerta.

Infatti, nonostante la data di uscita della quarta generazione di Echo sia fissata per il 22 ottobre 2020, Amazon ha deciso di lanciare una sorta di promozione di lancio, accessibile mediante il preordine del dispositivo. Più precisamente, al prezzo di 99,99 euro, ovvero quello "base" per Amazon Echo, l'utente può portarsi a casa in omaggio una lampadina smart Philips Hue. Il prezzo totale dei due prodotti sarebbe pari a 119,94 euro, quindi si tratta di uno sconto del 16%, ovvero di 19,95 euro. Insomma, niente male per un dispositivo appena annunciato.

Vi ricordiamo che la quarta generazione di Amazon Echo punta molto sulla qualità audio, che si "adatta ad ogni ambiente", e sul controllo dei dispositivi IoT, come dimostra il succitato bundle che include una lampadina smart. Non manca inoltre la possibilità di controllare la musica con la propria voce: sono supportati servizi di streaming come Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer, nonché radio e molto altro. Presente anche la possibilità di avviare chiamate verso altri dispositivi Alexa tramite comandi vocali.