Gli Amazon Echo regalano la musica agli utenti con Spotify Free!

L'offerta di musica gratuita fruibile attraverso i dispositivi Echo si amplia ulteriormente. Amazon quest'oggi ha annunciato l'arrivo di Spotify Free, che si aggiunge ad Amazon Music Free, le radio di TuneIn e le centinaia di skill Alexa sviluppate dalle principali radio italiani.

Ciò vuol dire che gli utenti, comodamente seduti sul divano on in auto grazie alla new entry del mercato italiano Echo Auto, potranno chiedere ad Alexa di ascoltare i milioni di brani proposti da Spotify, intervallati dagli annunci pubblicitari che ovviamente sono presenti in questa variante.

Ovviamente, i clienti Amazon Prime potranno accedere ad oltre 2 milioni di brani e fino a 40 ore di musica al mese senza pubblicità e costi aggiuntivi con Prime Music, che include anche la visione di concerti e documentari musicali come A Head Full of Dreams dei Coldplay, jonas Brother Chaising Happiness, La Falicità Continua ed il documentario A Rock Crusade degli U2.

Per accedere a Spotify Free basta semplicemente chiedere ad Alexa di avviare la riproduzione di una canzone, un album o una batteria, specificando "su Spotify" al termine del comando vocale. Insomma, si tratta davvero di un'aggiunta molto interessante anche se si tiene conto dell'elevata mole di utenti che da sempre caratterizza Spotify.