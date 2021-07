Amazon Echo Show 10 è disponibile su Amazon Italia: si parte da 249,99 Euro

A qualche mese dall'annuncio di Amazon Echo Show 10, la società americana ha ufficialmente lanciato in Italia il nuovo smart speaker rotante. Disponibile in due colorazioni, il dispositivo basato su Alexa ha un prezzo di partenza di 249,99 Euro.

Amazon Echo Show 10

Sul pacchetto comprensivo del solo Echo Show 10, è disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 50 Euro al mese, e la consegna viene garantita entro giovedì 22 Luglio 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 43 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Per quanto riguarda il bundle con Smart Plug, ovvero la presa intelligente di Amazon con connettività WiFi compatibile con Alexa, il prezzo di lancio è già scontato e di 10 Euro inferiore ai 274,98 Euro.