Amazon Echo Show 10 rotante ufficiale: ci sono anche un drone e un router

Dopo aver annunciato la quarta generazione di prodotti Echo, Amazon ha messo il piede sull'acceleratore e ha ufficializzato parecchi altri prodotti. Tra questi, troviamo Amazon Echo Show 10, un drone da usarne dentro casa e un router per reti mesh.

Partendo da Amazon Echo Show 10, che potete vedere nell'immagine di copertina, è dotato di un display posizionato "sopra alla base". La peculiarità del prodotto è costituita dal fatto che esso può "ruotare" attorno al perno centrale, funzionalità utile, ad esempio, per seguire una persona all'interno di una stanza. La rotazione consente inoltre maggiori possibilità quando si hanno le mani occupate, visto che è possibile, ad esempio, avviare una videochiamata "al volo" tramite la fotocamera frontale.

Chiaramente, il movimento si può disabilitare tramite un semplice comando vocale e sono disponibili tutte le opzioni del caso dedicate alla privacy. Il prezzo per l'Italia per quanto riguarda Amazon Echo Show 10 è fissato a 249,99 euro. Le colorazioni disponibili saranno Antracite e Bianco. Non ci sono ancora date certe per quanto riguarda la disponibilità.

Passando oltre, quelli che potete vedere nelle immagini presenti in calce alla notizia sono i router Eero. Si possono utilizzare per dare vita a una rete mesh. Negli Stati Uniti d'America costano 129,99 dollari (modello Eero 6) e 229,99 dollari (variante Eero Pro 6). Tra le caratteristiche che vanno citate, troviamo il supporto al Wi-Fi 6, nonché la possibilità di connettere fino a un massimo di 75 dispositivi contemporaneamente.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, il drone che potete vedere qui sotto è Ring Always Home Cam. Dotato di una videocamera, il dispositivo gira dentro casa. Si tratta chiaramente di un prodotto destinato a coloro che vogliono tenere sotto controllo a 360 gradi la propria abitazione. La disponibilità partirà dal 2021. Per il momento non è chiaro se i router Eero e Ring Always Home Cam arriveranno nel nostro Paese.