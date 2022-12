Amazon Echo Show 15 si aggiorna e diventa una Fire TV: supporta anche DAZN e Netflix

A poco meno di un anno dall’arrivo in Italia di Amazon Echo Show 15 , la società americana aggiorna lo smart display introducendo una funzionalità non di poco conto: la Fire TV.

Gli utenti, accedendo alla nuova schermata tramite l’icona dedicata nello spazio riservato ai widget, avranno la possibilità di accedere ad una schermata che ricorda proprio quella della Fire TV, con possibilità di accedere alle principali applicazioni di streaming come Netflix, DAZN e chiaramente Prime Video. Sulla scia di quanto avviene sui dongle, anche su Echo Show 15 è possibile installare altre applicazioni direttamente tramite lo Store interno.

L’unica differenza rispetto ad Amazon Fire TV è rappresentata dal sistema di input: ovviamente su Echo Show 15 la ricerca e l’avvio delle applicazioni avviene esclusivamente tramite touch, anche tramite il telecomando ad hoc mostrato a schermo che permette di navigare tra le app che non supportano il sistema touchscreen. L'aggiornamento è in fase di distribuzione anche in Italia e nel giro di poche ore dovrebbe essere disponibile per tutti.

Si tratta senza dubbio di una piacevole novità, arrivata a sorpresa: cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti.

Ovviamente, ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di Amazon Echo Show 15.