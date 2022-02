Amazon Echo Show 15 disponibile da oggi in Italia: ecco lo schermo da 15,6 pollici

A poche settimane dall'apertura dei preordini di Amazon Echo Show 15, lo schermo intelligente Full HD da 15,6 pollici basato su Alexa è finalmente disponibile per l'acquisto sul sito web ufficiale del colosso di Seattle.

A disposizione gli utenti avranno due varianti: quella con solo dispositivo e quella con supporto inclinabile:

Ti presentiamo Echo Show 15 | Schermo intelligente Full HD da 15,6”, progettato per l’organizzazione della tua famiglia: 249,99 Euro

| Schermo intelligente Full HD da 15,6”, progettato per l’organizzazione della tua famiglia: 249,99 Euro Echo Show 15 + Nuovo supporto inclinabile Made for Amazon, per Echo Show 15: 279,98 Euro

Le stime di spedizione non sono però immediate: per il bundle con solo dispositivo l'arrivo a casa è previsto tra il 10 ed il 13 Maggio 2022, ma viene anche data la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 50 Euro al mese. Per quanto riguarda il modello con supporto inclinabile (che potete vedere direttamente nella gallery presente in calce), invece, la spedizione è prevista in 1-2 mesi.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere anche vari accessori opzionali, come cavi, pellicole, strisce LED ed altro. SI tratta senza dubbio di un ottimo dispositivo per organizzare le attività casalinghe e per godersi anche dell'intrattenimento, oltre che per effettuare videochiamate tramite la fotocamera frontale da 5 megapixel.