Amazon Echo Show 15 disponibile da oggi in preordine in Italia: prezzo a 249,99€

Amazon annuncia oggi la disponibilità in Italia, in preordine, dell'Echo Show 15, la new entry della famiglia Echo basata su Alexa che come suggerisce il nome è caratterizzato dalla presenza di uno schermo da 15,6 pollici ed und design rinnovato: può infatti essere montato a parete nella propria abitazione, proprio come un quadro.

Disponibile per il preordine al prezzo di 249,99 Euro, Echo Show 15 potrà essere acquistato a partire dal 17 Febbraio 2022, la data in cui partiranno le spedizioni. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 50 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero.

Echo Show 15 include una schermata home personalizzabile con i widget di Alexa, che permettono di gestire al meglio le giornate dell'intera famiglia, mostrando i calendari condivisi, la lista della spesa e molto altro. Amazon dà anche la possibilità di visualizzare e controllare da remoto i dispositivi per la Casa Intelligente della propria abitazione, oltre che di lasciare appunti e note per la famiglia e chiamare i propri cari direttamente utilizzando Alexa.

Inoltre, Echo Show 15 soddisfa anche le esigenze d'intrattenimento per tutti gli utenti, grazie allo streaming dei contenuti di Prime Video, Netflix e servizi di podcast ed audiolibri in 1080p Full Hd.