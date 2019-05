Amazon Echo Show 5: il nuovo smart speaker con schermo in offerta lancio ad 89€

Ufficiale il nuovo membro della famiglia degli Amazon Echo. L'Amazon Echo Show 5 è un piccolo smart-speaker con schermo integrato. Il prezzo in offerta lancio è estremamente ghiotto: 89€. Tutto quello che sappiamo.

Abbiamo la pagina ufficiale del prodotto, che trovate nei due link sotto, e quindi anche il prezzo, ma nessun comunicato da parte dell'azienda, che deve ancora presentarlo formalmente.

L'Echo Show 5 costerà ufficialmente 149€, e sarà disponibile a partire dal 26 giugno, tra poco meno di un mese. Tuttavia, proprio come era successo per gli altri membri della famiglia Echo, Amazon ha accompagnato il lancio del device con un'offerta davvero imperdibile: 89€, per un periodo di tempo limitato.

Queste le feature e le specifiche che sono state elencate direttamente da Amazon.

Alexa può mostrarti molte cose – Grazie allo schermo compatto e intelligente da 5,5” potrai gestire gli impegni di tutti i giorni, divertirti e restare in contatto con amici e famiglia.

– Grazie allo schermo compatto e intelligente da 5,5” potrai gestire gli impegni di tutti i giorni, divertirti e restare in contatto con amici e famiglia. Il compagno ideale per tutti i giorni – Segui una ricetta in video, aggiorna Liste di cose da fare e calendari, controlla il meteo e la situazione del traffico prima di uscire di casa.

Tutto l’intrattenimento che desideri – Chiedi ad Alexa di mostrarti un notiziario e ascolta radio, podcast e audiolibri.

Gestisci la tua Casa Intelligente – Controlla con la voce i dispositivi compatibili o gestiscili facilmente dallo schermo. Chiedi ad Alexa di mostrarti le immagini dalle tue telecamere di sicurezza, accendere o spegnere le luci e regolare il termostato.

dalle tue telecamere di sicurezza, accendere o spegnere le luci e regolare il termostato. Sempre connesso con videochiamate e messaggi – Chiama amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo dotato di schermo, l’App Alexa o Skype.

Personalizzalo – Scegli il quadrante che si adatta meglio al tuo stile, mostra le tue foto preferite sulla home e crea una routine per iniziare la giornata.

La tua privacy è importante – Disattiva il microfono e la telecamera premendo semplicemente un pulsante. Facendo scorrere l’apposito copri-telecamera, potrai disattivarla quando lo desideri.

I link per gli acquisti:

Cosa ne pensate? Acquisterete il nuovo smart-speaker di ultima generazione?