Amazon Echo Show, Echo Studio ed Echo Dot in offerta per il Black Friday

In occasione del Black Friday 2022, Amazon propone le classiche offerte, a cui ci ha abituato anche in altri eventi simili, su un'ampia gamma di prodotti della gamma Echo. Per i prossimi giorni, gli smart speaker basati su Alexa, sono disponibili a prezzi davvero interessanti.

Amazon Echo in offerta per il Black Friday 2022

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Antracite: 24,99 Euro

(5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Antracite: 24,99 Euro Echo Studio | Il nostro altoparlante con il migliore audio di sempre, con Dolby Atmos e Alexa | Antracite: 149,99 Euro

| Il nostro altoparlante con il migliore audio di sempre, con Dolby Atmos e Alexa | Antracite: 149,99 Euro Echo Show 10 (3ª generazione) | Schermo intelligente in HD con movimento e Alexa, Antracite: 179,99 Euro

(3ª generazione) | Schermo intelligente in HD con movimento e Alexa, Antracite: 179,99 Euro Echo Show 15 | Schermo intelligente Full HD da 15,6”, progettato per l’organizzazione della tua famiglia: 199,99 Euro

| Schermo intelligente Full HD da 15,6”, progettato per l’organizzazione della tua famiglia: 199,99 Euro Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa | Antracite: 64,99 Euro

(1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa | Antracite: 64,99 Euro Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite: 74,99 Euro

Amazon garantisce la consegna a stretto giro di orologio, e permette anche di effettuare il collegamento dei prodotti al proprio account per facilitare la configurazione. Su alcuni modelli è anche possibile effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero.