Amazon Echo Show torna in offerta al prezzo del Black Friday in vista del Natale

Nel giorno in cui scadono gli Sconti di Natale di Trony, tornano le offerte Amazon sugli Echo Show. Nella fattispecie, il prezzo di Echo Show 8 torna al prezzo del Black Friday 2021, proprio in vista del Natale.

Di seguito l'offerta:

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite: 84,99 Euro (129,99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita entro sabato 11 Dicembre 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 51 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 17 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero.

Sempre tramite la scheda prodotto, è anche possibile collegare il dispositivo all'account Amazon per semplificarne la configurazione, oltre che scegliere le varie opzioni regalo per metterlo sotto l'albero. Tra gli altri articoli ed accessori opzionali disponibili, segnaliamo il supporto regolabile, la videocamera Ring Indoor, l'Amazon Smart Plug ed altro. Anche in questo caso, basta semplicemente spuntare l'opzione dedicata ed il gioco è fatto.

Non abbiamo alcuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuar el'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti del prodotto in questione.