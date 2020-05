Amazon Echo di terza generazione scontato del 40% in Italia

Dopo gli sconti su vari dispositivi di qualche settimana fa (alcuni sono ancora attivi), torniamo a parlare di Amazon e dei suoi smart speaker. In particolare, l'e-commerce dell'azienda di Jeff Bezos ha avviato una "ghiotta" promozione relativa ad Amazon Echo di terza generazione, scontandolo del 40%.

Infatti, il dispositivo viene ora venduto a un prezzo di 59,99 euro (in precedenza costava 99,99 euro, quindi il risparmio è pari a 40 euro). Ovviamente, è possibile scegliere diverse colorazioni (il costo non cambia), da tessuto antracite a tessuto blu-grigio, passando per tessuto grigio chiaro e per tessuto grigio mélange. Attenzione però alla disponibilità: i primi due arrivano in pochi giorni, mentre la colorazione grigio chiaro sarà disponibile a partire dal 30 maggio 2020 e quella grigio mélange dal 5 giugno 2020.

In ogni caso, per chi non lo sapesse, stiamo parlando dell'ultimo modello di smart speaker lanciato da Amazon, che punta tutto sulla qualità dell'audio e dei microfoni. Non manca, ovviamente, il supporto all'assistente vocale Amazon Alexa. Secondo molti, il punto forte del dispositivo sono i bassi particolarmente potenti, sempre tenendo in considerazione gli standard di questa tipologia di prodotti.

Insomma, Amazon ha scontato il suo smart speaker Echo di terza generazione a un prezzo che potrebbe fare gola a molti, dato che in passato è stato spesso venduto a un costo più elevato.