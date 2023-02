Amazon, gli Echo tornano in sconto per San Valentino: si parte da 34,99 Euro

In aggiunta al nuovo volantino di Unieuro, Amazon lancia quest'oggi una serie di nuove promozioni sui propri smart speaker della gamma Echo. Vediamo quali sono le offerte ed i modelli interessati.

Di seguito i dettagli:

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) : 34,99 Euro (59,99 Euro)

: 34,99 Euro (59,99 Euro) Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio : 44,99 Euro (69,99 Euro)

: 44,99 Euro (69,99 Euro) Echo (4ª generazione) - Audio di alta qualità - Antracite + Philips Hue: 79,99 Euro (99,99 Euro)

- Audio di alta qualità - Antracite + Philips Hue: 79,99 Euro (99,99 Euro) Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021): 54,99 Euro (84,99 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, ed Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile collegare il proprio account Amazon direttamente al prodotto, in modo tale da avere subito a disposizione lo smart speaker senza dover effettuare il login.

Ricordiamo che, parallelamente, Amazon ha anche aperto il negozio di San Valentino che resterà attivo fino al 14 Febbraio 2023 e permette di accedere a tante promozioni ed idee regalo in occasione della festa degli innamorati.

Nessna informazione sulla data di scadenza dell'offerta sugli Echo, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse per evitare di lasciarvi sfuggire questa interessante promozione. I prezzi si riferiscono al momento in cui è stata scritta la news.