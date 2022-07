Amazon sempre più eco-friendly: via i cuscinetti di plastica dalle confezioni

Ancora novità dal fronte Amazon. A poche ore dalle modifiche annunciate che faciliteranno la cancellazione del Prime, il colosso di Seattle fa un altro passo per rendere i suoi pacchi ancora più eco-friendly, e nella fattispecie per ridurre l’uso di plastica monouso.

Il colosso di Jeff Bezos ha infatti annunciato le intenzioni di rimuovere i cuscinetti d’aria in plastica che vengono inclusi nei pacchi, sostituendoli come carta d’imballo e riciclabile al 100% nota come “pagliolo” che è progettata per impedire che gli oggetti all’interno dei box si possano muovere.

Qualche anno fa, Amazon aveva interrotto la vendita di oggetti in plastica monouso proprio per ridurre il proprio impatto ambientale. Nel Dicembre 2021 invece era stato annunciato il passaggio dalle buste in plastica monouso a quelle in carta e cartone per le consegne effettuate in Italia.

In una nota diffusa alle agenzie di stampa, e ripresa dall’ANSA, Amazon spiega che questa novità “novità riguarderà i clienti in Italia i cui ordini vengono spediti dalla catena logistica di Amazon, che include gli articoli venduti direttamente da Amazon e dai venditori terzi che spediscono i propri prodotti utilizzando la Logistica di Amazon (Fulfilment by Amazon-Fba)”.

Amazon è tra i fondatori del Climate Pledge, il programma a cui hanno aderito tantissime aziende anche del comparto tech.