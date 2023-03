Amazon entra nel mercato delle componenti per PC: il primo prodotto è in vendita

Grandi cambiamenti in quel di Seattle: dopo aver scoperto che Amazon punterà sui negozi fisici nel 2023, arriva oggi la conferma che il colosso dell'ecommerce si sta espandendo in un altro settore, che questa volta farà la felicità degli appassionati di tecnologia. Pare infatti che l'azienda voglia entrare nel mercato delle componenti per PC.

Come facciamo a dirlo? Semplice: Amazon ha lanciato la sua prima componente, una ventola di freddamento per CPU della linea AmazonBasics, nelle scorse ore. Ovviamente, potete trovare il prodotto, disponibile in tutto il mondo (Italia compresa), su Amazon. Come al solito, il prezzo della ventola è budget, poiché si parla di soli 25,40 Euro.

Per quanto riguarda il prodotto in sé, abbiamo a che fare con una ventola da 10,2 x 8,3 x 13,6 millimetri, che promette un rumore totale di soli 29,38 dB. La velocità della ventola va dai 600 ai 2.000 RPM, mentre la componente è dotata di un connettore di alimentazione standard a quattro pin. Nulla di eccezionale o di particolarmente innovativo, dunque: si tratta di una ventola standard con un buon rapporto qualità-prezzo.

Il prodotto ha però un'importanza che va ben oltre le sue semplici specifiche tecniche: esso, infatti, segnala che Amazon vuole entrare nel mercato hardware per PC, e sta iniziando a farlo con dei prodotti "di base", ma nulla vieta che in futuro non inizi a pensare anche a delle alternative proprietarie per componenti come i case, i sistemi di raffreddamento liquido, gli alimentatori, gli SSD, le RAM e persino le schede madri.

In secondo luogo, riporta Tom's Hardware, la ventola targata AmazonBasics è molto simile al Cooler Master Hyper H410R RGB: in effetti, scandagliando la pagina del prodotto su Amazon, possiamo vedere che la ventola è stata realizzata proprio da Cooler Master, il che sembra dare il via ad una collaborazione tra il colosso di Seattle e quello di Taipei per la produzione di parti per PC.